Il SottoCosto di fine marzo approda ufficialmente nel volantino Comet, portando con sé una miriade di promozioni molto interessanti alla portata di ogni singolo consumatore sul territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo.

A differenza di quanto vediamo periodicamente presso i negozi di Trony o Euronics, in questo caso gli utenti possono approfittare degli stessi identici prezzi in tutti i negozi in Italia, ma anche online sfruttando l’e-commerce di Comet. Coloro che decideranno di affidarsi al sito internet, potranno anche godere della spedizione gratuita presso il domicilio, solo nel momento in cui avranno speso almeno 49 euro (anche intesa come somma di più prodotti).

Comet: le offerte hanno grandissimi prezzi speciali

I prodotti inclusi direttamente all’interno del volantino Comet, riguardano più che altro modelli con prezzi di vendita inferiori ai 500 euro, con l’unico “picco” rappresentato dal Samsung Galaxy A72, appunto disponibile all’acquisto a 499 euro. Per il resto sono quasi interamente dispositivi relativamente economici, come Motorola G30, Samsung Galaxy A32, Oppo A53s, Motorola G9 Power, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A20s o Oppo Reno 4Z.

Nell’eventualità in cui foste interessati ai wearable, da Comet troverete sicuramente pane per i vostri denti con alcuni tra gli ultimi modelli Huawei, tra cui Huawei Watch GT 2, GT 2e e GT 2 Pro, in vendita a prezzi che oscillano tra 109 e 229 euro.

