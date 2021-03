Esselunga ha da poco reso disponibile una nuova campagna promozionale, con annesso Speciale Multimediale, tramite la quale ogni utente può contare su un elevato quantitativo di sconti e di prezzi molto più bassi del normale, anche se modelli appartenenti alla fascia alta.

Il volantino risulta essere alla portata di ognuno di noi nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, senza limitazioni o vincoli particolari di alcun tipo, se non l’impossibilità di accedere agli stessi identici sconti sul sito ufficiale dell’azienda. I prodotti sono generalmente commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sono disponibili in versione no brand, quindi con aggiornamenti rilasciati dal produttore stesso.

Esselunga: ecco il nuovo Speciale Multimediale

Il prodotto cardine dell’intero volantino Esselunga è chiaramente l’Apple iPhone 11, un modello lanciato nel corso del biennio 2019/2020, e caratterizzato da ottime prestazioni generali, disponibili oggi ad un prezzo ridotto rispetto al passato, data infatti la possibilità di accedervi a 698 euro nella variante da 128GB di memoria interna.

Gli utenti sempre interessati al brand Apple, potranno spendere ancora meno se sceglieranno di puntare dritti verso l’Apple iPhone SE 2020, il modello appartenente alla fascia media, l cui prezzo si aggira nel periodo attorno ai 478 euro.

Tutte le altre occasioni del volantino Esselunga riguardano chiaramente dispositivi con sistema operativo Android, i cui prezzi si aggirano sotto i 200/300 euro. Sono raccolti nel dettaglio direttamente qui sotto nelle pagine della campagna.