Vis a Vis: pessime notizie sulla nuova stagione e sullo spin-off

La serie tv Vis a Vis nell’ultimo anno è andata incontro a molteplici “montagne russe”. Al termine della quarta stagione si sperava infatti un un quinto rinnovo. Più tardi ogni speranza è andata persa. La brutta notizia è stata però compensata dall’arrivo di uno spin-off. Le cose ad oggi sono cambiate? Tutto è possibile… o forse no. “Avremmo potuto fare una quinta stagione conservativa con le stesse liturgie e concetti delle precedenti, ma abbiamo deciso di cambiare l’universo, i colori e lanciarci nel vuoto” racconta il creatore Iván Escobar in un’intervista rilasciata al magazine spagnolo Vertele!. Ma se la sesta stagione non ci sarà, rivedremo almeno una seconda parte dello spin-off?

Vis a Vis: cosa succederà alla serie e al film?

Iván Escobar, uno degli ideatori di Vis a Vis, affronta la questione sulla prosecuzione della serie in maniera molto chiara. Tramite una strana similitudine dichiara: “come quelle coppie che decidono di avere un figlio prima di divorziare” riferendosi allo spin-off. Insomma, per farvela breve e indolore: Vis a Vis non proseguirà. Egli ha dichiarato che il suo team si è impegnato molto per “terminare un viaggio.” e ha inoltre aggiunto che a parer suo l’obiettivo di arrivare agli spettatori è stato raggiunto.

Concludendo: non ci sono nuove puntate all’orizzonte, dunque sono escluse stagioni in arrivo per Vis a Vis e per Vis a Vis El Oasis. Anche il cast conferma le parole di Escobar: “è la vita”. Egli conclude con: “crediamo che ci sia un viaggio che inizia” con le prime puntate e “vedendo le ultime sequenze dell’ultimo episodio, c’è una certa coerenza universale“.