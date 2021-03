In occasione della Annual Press Conference la nota casa automobilistica Seat ha comunicato che a partire dal 2025 arriverà sul mercato una citycar elettrica. L’azienda punta molto in questo settore e uno degli obiettivi primari è proprio quello di arrivare all’elettrificazione dei propri veicoli.

A partire dal 2025 arriverà ufficialmente una city car elettrica targata Seat

Sono altissime le ambizioni della nota casa automobilistica spagnola. Seat mira infatti a produrre oltre 500 mila citycar elettriche in Spagna a partire dall’anno 2025. Wayne Griffiths, ovvero il presidente, ha infatti così dichiarato: “Vogliamo produrre auto elettriche in Spagna a partire dal 2025. La nostra ambizione è produrre più di 500.000 auto elettriche urbane (citycar) all’anno a Martorell anche per il Gruppo Volkswagen, ma abbiamo bisogno di un chiaro impegno da parte della Commissione Europea. Il nostro piano è trasformare il nostro Technical Center, l’unico del suo genere nell’Europa meridionale e una risorsa essenziale per la ricerca e lo sviluppo. Crediamo che sia parte della nostra responsabilità elettrificare la Spagna. 70 anni fa, abbiamo messo questo Paese su ruote. Il nostro obiettivo, ora, è mettere la Spagna su veicoli elettrici.”

La casa automobilistica Seat mira dunque a portare avanti il settore automobilistico elettrico in tutto il paese. Per farlo, l’azienda ha già preparato un progetto molto ambizioso: “Abbiamo redatto il piano, abbiamo i partner giusti e siamo pronti a investire. Questo progetto vuole diventare il motore della trasformazione dell’industria automobilistica spagnola. Il sostegno del governo spagnolo e della Commissione UE a questo piano è necessario affinché il Gruppo Volkswagen possa prendere la decisione finale sulla sua esecuzione.”