Euronics ha in questi giorni reso disponibile un nuovo volantino unificato su tutto il territorio nazionale, promuovendo la possibilità di accedere ad un elevato quantitativo di offerte e di sconti veramente speciali, sulla maggior parte dei prodotti in commercio.

A differenza di quanto accaduto in passato, in questo caso il cliente si ritrova tra le mani un volantino disponibile in ogni regione del nostro paese, se proprio con qualche piccola differenza di socio in socio (ma davvero minime). Gli acquisti possono però essere completati solamente in negozio, non online sul sito ufficiale o da altre parti. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale di 24 mesi, e sopratutto in versione no brand; ricordate, ad ogni modo, che data la natura della campagna promozionale, le scorte effettivamente disponibili sono limitate.

Euronics: le offerte portano prezzi incredibili

I prezzi migliori del volantino euronics partono dalla fascia alta del segmento della telefonia mobile, come ad esempio Xiaomi Mi 11 5G a 899 euro, Motorola Razr 5G a 999 euro, Xiaomi mi 10T Pro a 499 ero, Apple iPhone 11 a 699 euro o similari.

In alternativa è comunque possibile optare per soluzioni più economiche ugualmente interessanti, quali possono essere TCL 10 SE, Xiaomi Redmi Note 9S, LG K22, Xiaomi Redmi 9C, Motorola e7 Plus o anche qualche modello di casa Oppo. Non potendovi riassumere interamente la campagna promozionale in un unico articolo, il consiglio è di aprire il prima possibile le pagine che abbiamo integrato per voi nell’articolo.