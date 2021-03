Il volantino Unieuro intitolato Primavera degli Sconti, promette all’utente la possibilità di godere di prezzi decisamente più bassi del normale, con offerte mirate e speciali su ogni singolo prodotto afferente alla tecnologia generale. Il risparmio è incredibile, sopratutto perché è possibile anche acquistare veri e propri top di gamma.

Con il volantino attuale, il cliente ha la possibilità di scegliere se recarsi fisicamente in negozio per completare l’acquisto, oppure se collegarsi al sito ufficiale dell’azienda, e richiedere la spedizione a domicilio. In questo caso è importante ricordare che la consegna sarà sempre gratuita per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro, indipendentemente da ciò che sarà stato effettivamente acquistato.

Unieuro: il volantino sorprende davvero tutti

L’attenzione di Unieuro, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, si è versata interamente sulla fascia alta della telefonia mobile, qui si possono scovare alcune grandi occasioni da non lasciarsi sfuggire, come ad esempio Samsung Galaxy S21 in vendita a 879 euro, ma anche Galaxy s21+ da 1129 euro, passando per i più economici Galaxy S20 FE da 599 euro o Galaxy S21 Ultra da 1329 euro. Non mancano chiaramente gli ultimi top di gamma degli altri brand, come Xiaomi Mi 11 e similari.

Se volete conoscere da vicino l’intera campagna promozionale, abbiamo integrato appositamente qui sotto le pagine del volantino, in modo che abbiate la possibilità di scorrere e di scoprire in maniera approfondita tutti i prezzi di vendita.