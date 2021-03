Dopo il successo de La Casa de Papel un’altra serie spagnola è stata molto apprezzata dai fan, ovviamente parliamo di Vis a Vis. La serie Netflix si focalizza sulla storia di Macarena; una giovane donna che viene arrestata per una serie di reati contro il patrimonio e conseguentemente imprigionata nel carcere di Cruz del Sur.

All’interno dell’istituto di detenzione imparerà a vivere secondo le regole di quel micro universo e soprattutto a far fronte a Zulema, una compagna di detenzione. L’intera serie TV racconta dunque del viaggio intrapreso da Macarena per imparare a sopravvivere in questa nuova realtà. Il carcere di Cruz del Sur infatti è un luogo con le proprie regole che esiste in una bolla separata dalla realtà del mondo esterno.

Vis a Vis: lo show sembra definitivamente concluso

Benché i fan sperino ancora in una possibile continuazione della serie TV purtroppo le loro aspettative saranno tradite. Non esiste possibilità dunque di vedere una quinta stagione di Vis a Vis; la serie TV ha completato la propria narrazione e non tornerà.

Altri fan però avrebbero ipotizzato una eventuale terza stagione di El Oasis, Spin Off della serie TV, anche in questo caso però le speranze sono poche. Le due stagioni che compongono questo Spin Off infatti si concludono con (ALLERTA SPOILER) con la morte di Zulema, un buco difficilmente colombaie. Insomma, sembra proprio che i fan della serie TV targata Netflix debbano mettersi l’anima in pace; lo show si è concluso e non ci sono possibilità di vedere una nuova stagione dello show.