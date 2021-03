Il nuovo volatino che Trony ha deciso di attivare nel periodo corrente, la vede scontare alcuni dei migliori prodotti in circolazione, riuscendo a raggiungere prezzi decisamente più bassi del normale, o comunque delle rosee aspettative degli utenti maggiormente attenti al risparmio.

La campagna promozionale, come sempre più spesso accade quando parliamo di Trony, non risulta essere disponibile in ogni singolo punto vendita in Italia, ma è limitata esclusivamente alla regione Veneto. Gli utenti che vorranno approfittare degli stessi identici prezzi, infatti, dovranno recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto, fruendo eventualmente della rateizzazione senza interessi, nel momento in cui spenderanno più di 199 euro.

Trony: le occasioni sono alla portata di tutti

Il top di gamma su cui Trony sembra aver voluto focalizzare maggiormente la propria attenzione, è il Samsung Galaxy S20 FE, un terminale lanciato nel corso del 2020, e pensato per soddisfare tutti gli utenti che volevano acquistare un Samsung Galaxy S20, ma volevano il modello con processore Qualcomm Snapdragon. Oggi, data la presenza dei nuovi Galaxy S21, può essere scelto a 649 euro nella variante sbrandizzata.

I clienti che invece vorranno spendere meno di 300 euro, avranno libertà di scelta tra Oppo A15, Samsung Galaxy A71, Realme 7i, Motorola G8 Play, Xiaomi Redmi 9T, Oppo A73 o anche Oppo A53.

Il volantino trony lo abbiamo riassunto appositamente qui sotto, poichè i prodotti effettivamente scontati sono talmente tanti, da rendere difficile la descrizione in un semplice articolo.