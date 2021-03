Esselunga assolutamente da capogiro con un volantino che punta a soddisfare le richieste e le esigenze di tutti i consumatori, proponendo in cambio prezzi molto più bassi del normale, anche su prodotti dalla qualità decisamente elevata, non solo smartphone di ultima generazione.

Gli acquisti, come era lecito aspettarsi dati i pregressi dell’azienda, possono essere completati sia online che nei vari punti vendita in Italia, con possibilità di ricevere gratuitamente la merce al proprio domicilio, nel momento in cui si spenderanno più di 49 euro. In parallelo, coloro che vorranno appoggiarsi al Tasso Zero, dovranno comunque spendere più di 199 euro per richiederlo.

Scoprite gratis i migliori codici sconto Amazon e riceveteli sul vostro smartphone, iscrivendovi subito qui.

Esselunga: quali sono le occasioni più incredibili

Il volantino esselunga torna in auge con uno Speciale Multimediale che promette una grande varietà di sconti, a partire dal top di gamma assoluto del 2020, l’Apple iPhone 11, oggi effettivamente commercializzato al prezzo finale di 698 euro, nella variante no brand con 128GB di memoria interna.

Le proposte altrettanto interessanti sono anche legate alla fascia media del mercato della telefonia mobile, qui si possono scovare occasioni del calibro di Samsung Galaxy A31, Samsung Galaxy A20e, Alcatel 1SE 2002, Samsung Galaxy A51, Xiaomi Redmi 9, Apple iPhone SE 220 o realme 7, tutti disponibili a prezzi che non vanno oltre i 478 euro necessari per il prodotto dell’azienda di Cupertino.

Se volete conoscere da vicino la campagna promozionale, non dovete fare altro che aprire il prima possibile le pagine che abbiamo inserito direttamente nel nostro articolo.