Qualche giorno fa, il colosso sudcoreano Samsung ha rilasciato un aggiornamento software per i suoi precedenti top di gamma con il quale ha portato le ultime patch di sicurezza relative al mese di marzo 2021. A quanto pare, però, è in arrivo un ulteriore update per i Samsung Galaxy S20 che dovrebbe apportare alcune migliorie sul comparto fotografico.

Il colosso sudcoreano sta per lanciare un nuovo aggiornamento per i Samsung Galaxy S20

Secondo quanto riportato sul sito web sammobile, il colosso sudcoreano sta rilasciando un nuovo aggiornamento per i suoi top di gamma presentati lo scorso anno. Nello specifico, si tratta dell’update con il firmware G98xxXXU7DUC7 e con una capienza di 500 MB. Al momento si trova in fase di roll out in Germania, quindi immaginiamo che arriverà nei prossimi giorni anche nel nostro paese.

Questo aggiornamento software riguarderà i Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra. Tra le novità che porterà, ci saranno miglioramenti generali delle performance ma non solo. In particolare, a beneficiarne maggiormente sarà il comparto delle fotocamere. Come riportato, infatti, dovrebbero essere introdotte una maggiore stabilità dell’applicazione Fotocamera, migliori performance e soprattutto un migliore processamento delle immagini.

Samsung sta quindi dimostrando di curare molto il comparto degli aggiornamenti software dei propri dispositivi, anche di quelli presentati ormai diversi mesi fa. Vi ricordiamo, però, che pochi giorni fa l’azienda ha presentato per il mercato italiano ben tre nuovi smartphone medi di gamma, ovvero i nuovi Samsung Galaxy A32, Samsung Galaxy A52 e Samsung Galaxy A72. Vi lasciamo qui di seguito la nostra video-anteprima.