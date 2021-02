Dopo il rilascio della serie Galaxy S21, sembrava che la societá avesse abbandonato temporaneamente la serie Galaxy S20. Tuttavia, mentre alcune regioni stanno ancora aspettando la patch di sicurezza di gennaio 2021, la patch di febbraio 2021 è già in uscita in Europa per quelli con Galaxy S20, S20 + o S20 Ultra.

Sembra che Samsung abbia davvero intensificato i rilasci di update per quanto riguarda le patch e gli aggiornamenti del sistema operativo negli ultimi 18 mesi. Dato che l’azienda coreana è spesso vista come una delle piú grandi societá con dispositiv Android, fa piacere sapere che sta attivamente aggiornando le sue precedenti linee di punta.

Samsung Galaxy S20: aggiornate i vostri device

La patch di febbraio 2021 iniziò a essere rilasciata durante il fine settimana, quindi tecnicamente era disponibile per i possessori di Galaxy S20 selezionati a fine gennaio. La strategia adottata sembra dunque essere diversa da qualche anno fa, quando Samsung non poteva distribuire un aggiornamento in tempo per un solo dispositivo.

Sfortunatamente, questo aggiornamento non sembra portare la build One UI 3.1 che molti aspettano. L’update pesa circa 180 MB e porta le build firmware G985FXXSCUAS, G985FOXM6CUAS e G985FXXS6CUAS per la serie Galaxy S20. Se hai già ricevuto la patch di sicurezza di gennaio 2021 sul tuo Galaxy S20, potrebbe essere utile andare su Impostazioni del dispositivo> Pannello Aggiornamenti di sistema per vedere se riesci a ottenere l’ultimo aggiornamento sul tuo smartphone.

L’aggiornamento sta arrivando in maniera graduale e, se non lo vedi ancora, aspetta ancora qualche giorno controllando il pannello aggiornamenti.