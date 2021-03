Il volantino Carrefour appare essere assurdo, promette al consumatore la possibilità di accedere ad un elevato quantitativo di sconti e di prezzi molto più bassi del normale, senza porre limitazioni importanti in termini di accessibilità sul territorio italiano.

Spendere poco con Carrefour è possibile, ma per raggiungere i prodotti in promozione sarà obbligatorio recarsi personalmente in negozio, entro e non oltre il 21 marzo 2021. Le scorte, stando a quanto comunicato, non dovrebbero assolutamente rappresentare un problema, in questo modo tutti vi potranno accedere senza difficoltà o rinunce di alcun tipo.

Carrefour: quali prodotti acquistare per risparmiare il più possibile

Con Carrefour gli utenti hanno davvero la possibilità di risparmiare al massimo, anche ad esempio coloro che vogliono acquistare un Apple iPhone 12, potranno spendere solamente 849 euro per la variante con 128GB di memoria integrata, e naturalmente completamente sbrandizzata.

In alternativa sono comunque disponibili prodotti Android molto più economici, tra cui spiccano chiaramente Samsung Galaxy A42, Samsung Galaxy A21s, Oppo A53, Xiaomi mi 10 Lite 5G o similari, tutti con prezzi che non vanno oltre i 300 euro, e quindi risultano essere alla portata della maggior parte di noi.

Il volantino Carrefour, infine, strizza l’occhio anche a coloro che vogliono acquistare un televisore o un notebook di ultima generazione, sono disponibili importanti riduzioni di prezzo con cifre finali in linea con le aspettative, che potranno far risparmiare in alcuni casi anche di più del previsto. I dettagli della campagna sono disponibili comunque sul nostro articolo.