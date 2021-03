Bennet corre ai ripari con una campagna promozionale che punta a scalare le classifiche di gradimento degli utenti, portando con sé prezzi sempre più convenienti, e dal risparmio assicurato per tutti coloro che decideranno di recarsi direttamente in negozio.

Come sempre accade quando parliamo di Bennet, anche in questo caso il volantino nasce per essere disponibile solamente presso i vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, senza limitazioni o vincoli di alcun tipo. Gli acquisti non possono essere completati online sul sito ufficiale, ad ogni modo è garantita la commercializzazione di prodotti no brand con annessa la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Bennet: il volantino con le migliori offerte

L’unico top di gamma coinvolto da Bennet nella campagna promozionale, è l’Apple iPhone 12 Mini, un terminale lanciato sul mercato nel corso della fine del 2020, come versione economica della nuova generazione di Apple. Il suo prezzo resta abbastanza elevato, data la recente commercializzazione, ma i 769 euro richiesti sono comunque inferiori a quanto necessario per iPhone 12 o iPhone 12 Pro.

Volendo invece risparmiare il più possibile, basterà votarsi al mondo Android, e scegliere tra un Galaxy S10 Lite da 399 euro, passando per i più economici Galaxy A31, Galaxy A71, Galaxy A20s o similari, tutti con prezzi che non vanno oltre i 400 euro del primo modello elencato.

I dettagli della campagna sono disponibili nelle pagine che abbiamo inserito per voi nel nostro articolo, riassunte qui sotto come galleria fotografica.