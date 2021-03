Fino al 3 aprile da Esselunga è stato attivato un nuovo interessante Speciale Multimediale ed Elettrodomestici, con tantissimi prezzi bassi e sconti decisamente importanti, applicati sia su smartphone che su prodotti di tecnologia generale.

Gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere ad un incredibile carnet di offerte e di prezzi molto più bassi del normale, senza limitazioni particolari in termini di scorte effettivamente disponibili, o comunque di vincoli legati alla distribuzione sul territorio nazionale. Il risparmio è alla portata di tutti, e sarà anche possibile accedere al Tasso Zero nel momento in cui si spenderanno più di 199 euro.

Esselunga: il volantino porta incredibili offerte per tutti

In prima pagina incrociamo già un’offerta decisamente interessante, il buon vecchio Apple iPhone 11, in seguito alla presentazione dei nuovi modelli, è stato fortemente scontato, raggiungendo la modica cifra di soli 698 euro, nella variante da 128GB di memoria interna (naturalmente no brand).

Nel caso in cui si volesse proseguire con il segmento degli smartphone, sarà possibile anche mettere le mani su Oppo Reno 4Z 5G a 268 euro, Apple iPhone SE 2020 a 478 euro, Realme 7 a 178 euro, Samsung Galaxy A31 a 198 euro, Xiaomi Redmi 9 a 148 euro, Samsung Galaxy A20e a 128 euro, Alcatel 1SE 2020 a 98 euro o Samsung Galaxy A51 a 248 euro.

Non mancano ottime offerte legate a differenti categorie merceologiche, per questo motivo non dovete perdere nemmeno uno sconto, aprite le pagine sottostanti per restare costantemente aggiornati in merito.