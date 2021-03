Il colosso cinese Huawei, a partire da ieri, giovedì 18 marzo 2021, ha deciso di rinnovare le proprie offerte della campagna di primavera sul proprio store online.

La nuova selezione di offerte sarà valida fino al prossimo 26 marzo 2021 e comprende offerte e codici sconti su tanti e vari prodotti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Huawei apre una selezione di offerte sul proprio store online

Sullo store online del colosso è possibile trovare tantissimi prodotti, come per esempio Huawei Mate 40 Pro e Huawei P30 Lite New Edition ai wearable come Huawei Watch Fit e Huawei FreeBuds 4i, passando per gli ottimi laptop della serie MateBook. Il colosso garantisce la spedizione rapida in 1-2 giorni lavorativi, quest’ultima viene offerta gratuitamente e viene anche garantito un servizio di assistenza dedicato 7/7.

Sul sito ufficiale è presente un’offerta flash che scade oggi, 19 marzo 2021 e prevede l’acquisto di Huawei FreeBuds 3 a soli 99.99 euro con uno sconto di 79.10 euro e Huawei Watch GT 2 Night Black a soli 99 euro con uno sconto di ben 100.90 euro. Le due appena presentate scadranno oggi, mentre tutte le altre, come anticipato precedentemente, le potrete trovare fino al 26 marzo 2021.

Un esempio è Huawei P40 Pro scontato di 350.90 euro, Huawei P30 Pro scontato di 450.90 euro con codice AP30PRO3, Huawei FreeBuds 4i + FreeBuds 4i Case + Huawei Band 4 a 89 euro, Huawei Watch GT 2 Matte Black bundle scontato di 120.90 euro a partire dal 22 marzo 2021. Ovviamente queste sono solamente alcune delle offerte presenti, per scoprirle tutte non vi resta che visitare lo store ufficiale Huawei. Sicuramente troverete qualcosa che fa al caso vostro!.