Huawei si è impegnata per non perdere utenti nel settore mobile nonostante l’indisponibilità delle app di Google. La società ha rafforzato la propria galleria app per sostituire il Google Play Store, integrando diverse applicazioni di terze parti come HERE WeGo Maps da eseguire sui suoi dispositivi.

La società ha anche rilasciato di recente la sua nuova serie P40, con fotocamera UltraVision da 50 MP con sensore RYYB e una fotocamera selfie da 32 MP sui modelli Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro +. Huawei ha inoltre rilasciato aggiornamenti EMUI per migliorare l’esperienza complessiva della fotocamera.

Huawei P40 migliora con questo nuovo aggiornamento

All’inizio di questo mese, la compagnia ha rilasciato l’aggiornamento EMUI 10.1.0.131 per la sua serie di punta Huawei P40, aggiungendo Petal Search e miglioramenti all’app Fotocamera. Huawei sta ora lanciando un altro aggiornamento (EMUI v10.1.0.140) per gli smartphone Huawei P40 Pro e Pro + che offrono nuove funzionalità per scattare selfie e fotografie più luminose di notte.

La funzionalità più interessante che arriva con il nuovo update è il ‘rilevamento intelligente degli occhi’. Secondo il log delle modifiche, la funzione può ‘tracciare in modo rapido e intelligente gli occhi umani’ durante i selfie ed i video. Si dice che la novità funzioni perfettamente sia se sei vicino al telefono, sia se ti trovi a distanza. Ciò potrebbe essere possibile grazie al sensore di profondità IR frontale dei due smartphone.

Oltre a questo, la società ha anche aggiornato la modalità ritratto 3.0 Super Night sulla serie P40. Ora, la funzione acquisirà più dettagli e una tonalità della pelle più accurata mentre catturerà i ritratti di notte.