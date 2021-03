Il Sottocosto reso disponibile da Euronics a partire da oggi, fino al 7 aprile 2021, promette all’utente la possibilità di accedere ad una lunghissima serie di prodotti molto interessanti, in vendita ad un prezzo decisamente inferiore alle aspettative.

Per accedere ad esattamente gli stessi prezzi elencati nell’articolo, tuttavia, non sarà possibile recarsi in un qualsiasi negozio o sul sito ufficiale, ma sarà necessario fare affidamento sui soli punti vendita di proprietà del socio Euronics Dimo. Inoltre, essendo a tutti gli effetti un SottoCosto, ricordiamo che le scorte distribuite potrebbero essere limitate, e quindi terminare prima del previsto.

Se volete scoprire i nuovissimi codici sconto Amazon, distribuiti gratis, dovete iscrivervi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Euronics: il SottoCosto ha davvero dell’incredibile

Con la campagna promozionale gli utenti si ritrovano a poter accedere a prodotti del calibro di Xiaomi Mi 10T Pro 5G, in vendita a 499 euro, senza dimenticarsi degli ottimi Xiaomi Mi 11 in vendita a 899 euro, Xiaomi Redmi Note 9S a 199 euro, Redmi Note 9 a 169 euro, Xiaomi Redmi 9C a 119 euro o TCL 10 SE a 139 euro, Motorola Moto E7 Plus a 119 euro, per finire con LG K22 da 99 euro.

Se interessati ai top di gamma ed ai modelli di casa Apple, segnaliamo la presenza di LG Wing a 999 euro, di Apple iPhone 12 a 899 euro, di Apple iPhone 11 a 699 euro o anche dell’ottimo Motorola Razr 5G da 999 euro.

Gli altri sconti inclusi direttamente nel volantino Euronics, sono riassunti appositamente per voi nelle pagine che potete trovare elencate nell’articolo, tramite le quali potrete risparmiare davvero moltissimo.