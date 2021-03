Quante volte, dopo aver combinato una marachella, avremmo voluto sparire per un po’ di tempo evitando così le conseguenze della punizione dei genitori. Quanti ricordi quando, con i primi cellulari, potevamo decidere di rispondere oppure no perché gli SMS non rivelavano al mittente se e quando avevamo letto il suo messaggio. Molti vorrebbero poter tornare indietro nel tempo e poter sfruttare questa possibilità che oggi con WhatsApp sembrerebbe una magia irrealizzabile.

Al contrario il modo esiste per leggere un messaggio su WhatsApp pur rimanendo invisibili, o meglio senza comparire online. E c’è di più. Uno di questi 2 trucchi permette addirittura di rispondere restando offline. Vediamoli insieme.

Due trucchi che non rivelano se si è online su WhatsApp

Ogni utente pensa di avere almeno un contatto che lo controlla. Vede e sente ogni cosa. Controlla ogni connessione. Sembra voler dire: “Perché non mi hai ancora risposto? Guarda che so tutto di te: sei online proprio adesso”.

Ma questo incubo è finito. Grazie a questi due trucchi sarà possibile leggere un messaggio su WhatsApp senza comparire tra i contatti attivi. Non solo, ma addirittura si potrà rispondere senza che il destinatario sappia che si è online e quando è stato scritto il messaggio.

Leggere e rispondere in modalità aereo

Ogni smartphone ha una modalità “aereo“. Facilmente riconoscibile da un’icona a forma di aeroplano, una volta attivata, permette di utilizzare il cellulare rimanendo completamente offline. Prima di entrare in WhatsApp quindi occorre attivare questa modalità. Una volta raggiunta la chat del contatto e scritto il messaggio da inviare, bisogna uscire dall’app e disattivare la modalità aereo. In questo modo il destinatario riceverà il testo senza sapere quando il mittente lo ha scritto.

Rispondere senza aprire WhatsApp

Un altro trucco per non comparire online è rispondere senza aprire WhatsApp. È molto facile e veloce, una volta capito come si fa diventerà una funzione inseparabile per praticità. L’importante è rimanere nella sezione notifiche del blocco schermo. Una volta arrivata la notifica del messaggio, tenendola premuta a lungo si aprirà la possibilità di rispondere direttamente. Facendo questo non si comparirà online rimanendo invisibili.

Insomma tanti trucchi per utilizzare al meglio WhatsApp, l’app del Gruppo Facebook. Da poco su Tecnoandroid si è parlato di come trasformare un messaggio vocale in testo.