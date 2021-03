Pochi giorni fa, la casa automobilistica inglese MG Motor ha fatto il suo ritorno sul mercato presentando il suo nuovo SUV ZS EV sia in versione totalmente elettrica che in versione ibrida. Nel corso delle ultime ore, però, l’azienda ha annunciato in veste ufficiale in Italia un altro veicolo molto importante. Si tratta di MG5, ovvero la prima station wagon elettrica sul mercato.

Ufficiale MG5, la prima station wagon elettrica sul mercato automobilistico

E così la nota casa automobilistica inglese ha svelato per il nostro mercato una novità di rilievo, la prima station wagon elettrica sul mercato. MG5 arriverà ufficialmente a partire dal mese di ottobre 2021 e per questo per adesso sono stati rivelati soltanto piccoli dettagli tecnici. Secondo quanto è stato rivelato, la nuova MG5 è alimentata da un motore elettrico. Quest’ultimo è caratterizzato da una potenza di 184 CV (ovvero 135 kW) con 280 nm di coppia. Dal punto di vista dell’autonomia, sappiamo che il veicolo sarà in grado di camminare su strada ininterrottamente per 400 km con il ciclo WLPT. L’azienda, tuttavia, non ha ancora rivelato la capacità esatta della batteria montata a bordo.

Per quanto riguarda le dimensioni, abbiamo una lunghezza di 4.544 mm, una larghezza di 1.811 mm e una altezza di 1.513 mm, mentre il bagagliaio ha una capacità di 578 litri. All’occorrenza, sarà comunque possibile aumentarne la capacità fino a ben 1.456 litri abbassando i sedili posteriori. Per il momento non ci sono ulteriori dettagli riguardanti ad esempio gli interni e il sistema di infotainment.

Come già accennato, la nuova station wagon elettrica MG5 sarà disponibile a partire dal mese di ottobre 2021. Dovremo quindi attendere ancora per conoscere altre informazioni e i prezzi di vendita.