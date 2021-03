Le sorprese pensate da MediaWorld per invogliare i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, sono veramente assurde, tutti possono raggiungere prezzi decisamente più bassi del normale, con offerte mirate sia sulla tecnologia generale che sugli smartphone.

Gli ordini possono essere completati anche sul sito ufficiale dell’azienda, ma con la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dalla cifra raggiunta o similari. Tutti gli sconti sono da ritenersi ovviamente validi presso qualsiasi punto vendita in Italia, senza limitazioni di alcun tipo. Il finanziamento a Tasso Zero potrà essere richiesto solo nel momento in cui la spesa avrà superato i 199 euro.

MediaWorld: risparmiare è davvero facilissimo

Risparmiare con MediaWorld è davvero molto più facile del previsto, sebbene la maggior parte degli smartphone in promozione sia effettivamente legata alla fascia media del mercato della telefonia mobile.

Qui sarà possibile spaziare tra Samsung Galaxy A32, proposto alla modica cifra di 279 euro, ma anche TCL 20 SE in vendita a 1149 euro, oppure Oppo Reno 4Z disponibile a 299 euro, per finire con un Samsung Galaxy A20s disponibile all’acquisto a 129 euro.

Tutti gli sconti sono impreziositi da una varietà invidiabile, che permetterà al cliente di riuscire a raggiungere anche le categorie di tecnologia molto spesso trascurate, come i televisori di ultima generazione, o anche semplicemente i notebook o i prodotti Audio. Per ogni altra informazione in merito al volantino MediaWorld, aprite le pagine sottostanti.