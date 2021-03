Gli sconti da Unieuro sono davvero invitanti, e possono avvicinare di molto gli utenti all’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia, quale può essere ad esempio uno smartphone di ultima generazione, come anche un dispositivo legato all’elettronica generale.

Fino al 28 marzo 2021 in ogni punto vendita, e direttamente online sul sito ufficiale, è stata attivata la Primavera degli Sconti, qui gli utenti spaziano tra la possibilità di ricevere gratuitamente la merce al proprio domicilio, nel momento in cui spendono più di 49 euro, fino al finanziamento a Tasso Zero per ogni ordine del valore superiore ai 199 euro (previa richiesta ed approvazione).

Iscrivetevi al canale Telegram di TecnoAndroid, vi attendono i migliori codici sconto Amazon a titolo completamente gratuito.

Unieuro: grandi sconti fanno felici tutti gli utenti

Gli sconti attivati da Unieuro sono davvero moltissimi, e spaziano dai top di gamma, fino a scendere ai più economici smartphone di ultima generazione. Non mancano infatti i vari Samsung Galaxy S21 Ultra a 1329 euro, Galaxy S21+ a 1129 euro o Galaxy S21 a 879 euro, senza dimenticarsi, sempre restando entro lo stesso brand, di Galaxy S20 FE a 599 euro, Galaxy A12 a 189 euro o Galaxy A20s a 159 euro.

Sempre restando entro Android, si possono anche acquistare Oppo Reno 4 Pro a 599 euro, Oppo A53s a 179 euro, Oppo A52 a 149 euro, Xiaomi Mi 11 a 899 ero, Xiaomi Mi 10T Lite a 299 euro, Xiaomi Redmi 9 a 129 euro, Motorola Moto G10 a 189 euro, Motorola Moto E6s a 99 ero o Realme 7 Pro a 279 euro.

Non mancano anche tantissime altre occasioni ugualmente interessanti, per questo motivo non dovete lasciarvi sfuggire le pagine sottostanti.