Nonostante non ci siano delle prove accertate, alcuni esperti di salute pubblica sono preoccupati per le varianti appena scoperte del Covid-19. La preoccupazione è dovuta al fatto che si pensa che queste potrebbero rendere meno efficaci i vaccini e i trattamenti che sono attualmente in sperimentazione. Non si sa molto infatti sulla tempistica di protezione delle dosi date da Pfizer/BioNTech e Moderna e se continuano ad essere efficaci col tempo anche con le mutazioni del virus.

Di fronte a questo scenario, una piccola biotech che lavora sui i vaccini contro il cancro, sta lavorando ad un vaccino che può essere utile anche contro altri tipi di coronavirus. Il nome dell’aziende è Gritstone Oncology e porterà avanti gli studi clinici di un vaccino anti Covid di seconda generazione.

La cosa interessante è che, prima della pandemia, l’obiettivo di Gritstone era quello di sviluppare immunoterapie per combattere il cancro. La società è stata quotata anche in borsa a settembre del 2018, raccogliendo ben 100 milioni di dollari. Attualmente, però, ha una capitalizzazione di mercato di ben 300 milioni di dollari.