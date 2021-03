Le occasioni disponibili da Bennet portano con sé prezzi veramente convenienti per i vari consumatori che vogliono recarsi in negozio, solo ed esclusivamente nel corso della giornata odierna, riuscendo nel contempo a risparmiare più del previsto o dell’atteso.

Grazie alla campagna promozionale intitolata Prezzi Forti, ognuno di noi si ritrova ad avere la certezza di poter godere di sconti speciali su ogni singolo acquisto effettuato, ricevendo in cambio prodotti con garanzia legale della durata di 24 mesi, ma sopratutto in versione completamente no brand. Il volantino non limite le scorte effettivamente a disposizione dei consumatori.

Bennet: il volantino ha tantissime offerte speciali

Con il volantino Bennet si potrà pensare di acquistare uno smartphone di ultima generazione, anche legato al brand Apple, in particolare risulta essere disponibile l’ultimo iPhone 12, il cui prezzo al giorno d’oggi si aggira attorno agli 899 euro nella versione con 128GB di memoria integrata.

Volendo invece ridurre al massimo la spesa, e voltando l’attenzione verso il mondo Android, ecco arrivare il Samsung Galaxy A51, il cui prezzo non va oltre i 219 euro, e si propone in versione completamente sbrandizzata con annessa la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Tutti i migliori sconti del volantino bennet sono raccolti nelle pagine sottostanti, non saranno moltissimi, lo dobbiamo ammettere, però si possono scovare piccole occasioni altrettanto importanti, dato che comunque parliamo di un supermercato, e non di un negozio di elettronica.