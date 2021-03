Sul sito di Unieuro è stata attivata una campagna promozionale che propone al pubblico una lunghissima serie di offerte online, con prezzi sempre più bassi ed economici, in questo modo l’utente può raggiungere l’acquisto del prodotto desiderato, senza doversi minimamente muovere dal divano di casa propria.

Gli ordini possono essere completati solamente sul sito, con spedizione gratuita al domicilio al superamento dei 49 euro di spesa effettivi, questo indipendentemente dalla categoria merceologica coinvolta o da cosa è stato scelto. Ogni prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed inoltre è prevista la possibilità di richiedere la rateizzazione al superamento dei 199 euro.

Unieuro: le offerte sono ottime per tutti gli utenti

I prezzi più interessanti della campagna promozionale online di Unieuro, sono però legati alla fascia media della telefonia mobile, qui si scovano occasioni decisamente allettanti da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

In particolar modo l’utente potrà acquistare Xiaomi Mi 10T Lite a 299 euro, passando anche per i più recenti Huawei P30 Lite New Edition, Huawei P40 Lite E, Samsung Galaxy A21s, Samsung Galaxy A51, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Samsung Galaxy A71, Motorola Edge, Motorola Moto 5G Plus o Xiaomi Redmi Note 9.

Il volantino Unieuro chiaramente non si ferma qui, il consiglio è di aprire questo link diretto alle pagine ufficiali sul sito dell’azienda, ricordando comunque di effettuare una ricerca prima di completare l’acquisto, in quanto altri colori potrebbero effettivamente costare meno.