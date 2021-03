WindTre guarda sempre con molo interesse e partecipazione al pubblico dei più giovani. Il provider arancione è concentrato nell’obiettivo di ampliare ancor di più la sua platea di abbonati e guarda agli under 30 come target strategico. Per competere contro TIM, il gestore arancione ha lanciato ora due tariffe molto vantaggiose.

WindTre, le due offerte con minuti e 80 Giga ai costi migliori di sempre

La prima tariffa che WindTre mette a disposizione di tutti gli abbonati è la WindTre Student. Questa promozione può essere ragionevolmente considerata la migliore occasione per gli utenti più giovani del provider arancione.

I clienti che scelgono questa tariffa avranno a loro disposizione chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili più 80 Giga per la connessione internet. Il prezzo è di grande vantaggio: i clienti pagheranno soltanto 9,99 euro ogni trenta giorni per il rinnovo dell’offerta.

Attenzione però alle condizioni della ricaricabile. Questa promozione di WindTre prevede infatti il metodo di pagamento Easy Pay, ovvero la fatturazione in automatico con carta di credito o con conto corrente. La tariffa resta aperta sia a chi effettua la portabilità da numeri TIM, Vodafone o Iliad sia a chi effettua il passaggio interno da altra tariffa di WindTre. Tra le condizioni per l’attivazione c’è anche l’età degli utenti: la proposta è disponibile solo per coloro che hanno meno di 20 anni.

La seconda grande opportunità per i giovani è la WindTre Young. Questa ricaricabile è disponibile per tutti gli under 30 e prevede sempre chiamate no limits più 80 Giga per la connessione internet. Il costo è però di 11,99 euro ogni trenta giorni.