Sicuramente ognuno di noi, chi più chi meno, passa le sue giornate sui social network postando le proprie foto che ritraggono momenti delle nostre giornate, i nostri pranzi, le nostre colazioni e tanto altro ancora. Ma vi siete mai resi conto che quando postiamo un contenuto e riceviamo molti like ci sentiamo come spinti a condividere di più al punto da diventare social-dipendenti?

Se prima questo potesse essere un pensiero comune, oggi ne abbiamo la conferma che arriva direttamente da uno studio pubblicato sulla celebre rivista scientifica Nature Communications. La ricerca in questione riporta la firma di un team di ricercatori provenienti da vari istituti di ricerca europei e americani guidati da David Amodio. Gli scienziati, nel loro lavoro, hanno dimostrato che siamo tutti a caccia di like e, ognuno di noi, quando riceve più “consensi” in un proprio post si sente spronato a condividere di più diventando, in tal modo, dipendente dai social network.

Per giungere a tale conclusione i ricercatori hanno analizzato oltre un milione di post pubblicati su social network come Instagram ed altri da più di 4.000 utenti. Dalle loro analisi, è emerso un comportamento piuttosto ricorrente che gli esperti hanno associato al meccanismo psicologico noto come reward learning. Si tratta, letteralmente, di un meccanismo di “apprendimento per ricompensa”, lo stesso che fa sì che i topi in laboratorio imparino ad eseguire le azioni che li premiano con un pezzettino di formaggio.

Dallo studio emerge che noi, esattamente come le cavie, impostiamo il nostro comportamento sui social network in base alla relazione con i nostri followers e alla ricompensa, conteggiata in like, che riceviamo. Dunque è proprio vero, cari lettori, siamo dipendenti dai social media e, senza rendercene conto, siamo dipendenti dai like che i nostri seguaci lasciano sotto una nostra foto.