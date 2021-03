Quanti hanno ancora vecchie foto di parenti o amici che forse oggi non ci sono più. Bellissimi ricordi che rimangono indelebili su quei fogli di carta fotografica e che riaccendono i più profondi sentimenti nel cuore. Da oggi sarà possibile dare nuova vita alle vecchie fotto grazie ad un sito gratuito che permette di trasformarle in emozionanti video. Ecco di cosa si tratta e come fare.

MyHermitage: il sito completamente gratis in grado di animare le vecchie foto

Si chiama MyHermitage il sito completamente gratuito che ospita un’applicazione davvero eccezionale. Questa infatti permette di ridare vita alle vecchie foto. Ormai sono in molti ad essersi abituati ai servizi online che restaurano le fotografie datate e anche rovinate. Senza parlare poi di quelli che promettono video eccezionali, ma che alla fine non sono altro che slide accompagnate da una musica di sottofondo.

In realtà questo sito fa molto di più. Uno speciale algoritmo è in grado di trasformare qualsiasi vecchia foto in un video dove le persone ritratte si muovono e sorridono. Ovviamente le espressioni non saranno identiche a quelle della persona quando era in vita, ma l’effetto è garantito ed emozionante.

L’applicazione si chiama “Deep Nostalgia” ed è un software gratuito che si basa sull’intelligenza artificiale per ridare vita e movimento alle persone ritratte in vecchie foto. L’utilizzo è molto semplice. Recandosi sul sito si possono caricare le foto desiderate online. L’effetto sorprendente lo si ha sulle vecchie foto in bianco e nero. Dopo alcuni secondi gli algoritmi completano l’opera producendo un video di una ventina di secondi circa.

È davvero emozionante vedere la persona ritratta, prima immobile che ora muove il volto, sbatte le palpebre e sorride. Ad ogni modo la base di partenza è la fisionomia della persona scelta tra le vecchie foto. Mentre le movenze vengono realizzate in modo automatico e forse non rispecchieranno completamente le espressioni reali della persona. Tuttavia rimane sempre una soluzione speciale per ridare vita alle vecchie foto.