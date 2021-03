Gli sconti attivati da MediaWorld, per mezzo della propria campagna promozionale XDays, promettono un risparmio senza precedenti per l’utente finale, garantendo in cambio l’accesso alla fascia alta del settore della telefonia mobile.

Coloro che vorranno approfittare degli ottimi prezzi resi disponibili dall’azienda, dovranno collegarsi esclusivamente sul sito ufficiale (senza la possibilità di recarsi in negozio), ma con la possibilità di ricevere la merce gratuitamente al proprio domicilio, indipendentemente dalla cifra spesa o raggiunta. Il Tasso Zero, come al solito, è presente, ed è previsto solo nel momento in cui si supereranno i 199 euro.

MediaWorld: ecco gli smartphone che vi faranno risparmiare

Per una volta apprezziamo la decisione di MediaWorld di votarsi quasi interamente ai top di gamma, gli smartphone effettivamente in promozione sono davvero tanti e spaziano dai più costosi Huawei Mate 40 Pro, Apple iPhone 12 Pro o Motorola Razr 5G, in vendita rispettivamente a 1099, 1199 e 999 euro, per scendere poi verso soluzioni relativamente economiche.

In questo segmento possiamo scovare Xiaomi Mi 10T Pro, commercializzato oggi nella variante 8/256GB a 499 euro, ma anche Samsung Galaxy S20 FE allo stesso prezzo, oppure Samsung Galaxy S21 a 799 euro, per finire poi con l’ottimo Oppo Find X2 Lite, disponibile all’acquisto a 319 euro.

Quanto indicato rappresenta solamente un piccolo assaggio di ciò che effettivamente vi aspetta nel volantino MediaWorld, sono disponibili tantissimi sconti speciali ed ottimi prezzi anche applicati su prodotti legati a categorie merceologiche completamente differenti. I dettagli sono disponibili qui.