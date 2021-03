Con Expert non si scherza, gli utenti possono approfittare di innumerevoli occasioni incredibilmente pensate per invogliare l’acquisto di prodotti di tecnologia di ultima generazione, pagandoli comunque molto meno del previsto o del prezzo di listino.

La campagna promozionale attualmente disponibile sul territorio nazionale, promette al consumatore l’accesso a prodotti decisamente convenienti, anche comunque dalla qualità particolarmente elevata. Il volantino parte ad ogni modo dall’essere disponibile ovunque sul territorio, nonché direttamente online sul sito dell’azienda, in questo secondo caso è bene ricordare che la spedizione presso il domicilio è da ritenersi strettamente a pagamento, indipendentemente dalla cifra spesa dall’utente.

Expert: il volantino dalle mille sorprese

Il volantino Expert parte dalla fascia alta della telefonia mobile, qui possiamo infatti trovare lo Xiaomi Mi 11 di ultima generazione, in vendita ad un prezzo molto vicino al listino del momento, quale è 899 euro. Volendo restare sempre tra i top di gamma, è possibile avvicinarsi ad un prodotto Samsung, commercializzato da ottobre 2020, disponibile ad una cifra ridotta, parliamo infatti del Galaxy Note 20 da acquistare a soli 699 euro.

Le altre proposte lanciate da Expert appartengono generalmente alla fascia media, sono mirate su prodotti i cui prezzi non superano i 300 euro, e parliamo a tutti gli effetti di Realme 7, Oppo A73, Samsung Galaxy A20s, Vivo Y70, Motorola Moto G10 o anche Samsung Galaxy A51.

