Non si contano più i messaggi di truffa che coinvolgono i Bitcoin. Con la criptovaluta che continua ad incrementare il proprio valore, le email di phishing sono più numerose che mai. Gli utenti devono sempre prestare la massima attenzione per non cadere nelle trappole.

Il modo migliore è sempre quello di diffidare da messaggi che promettono vittorie o bonifici senza aver partecipato a nessun concorso. Inoltre, alcuni truffatori stanno iniziando a sfruttare nomi importanti per dare maggiore credibilità ai messaggi di phishing.

Un nostro utenti ha ricevuto questo messaggio che riportiamo nella sua interezza. Nel testo si legge di un pagamento di oltre 38 mila euro in Bitcoin. Inoltre, il messaggio risulta certificato da Microsoft ma ovviamente si tratta di un uso improprio del brand.

Microsoft non c’entra nulla con i messaggi di phishing sui Bitcoin

“This message is From a trusted sender certified by microsoft ☑