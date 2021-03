Per il nuovo anno è previsto l’arrivo nelle vicinanze del nostro pianeta di un nuovo enorme corpo celeste. Nello specifico, si tratta dell’asteroide più grande del 2021 e quest’ultimo passerà vicino alla Terra fra pochi giorni, ovvero il prossimo 21 marzo. Le due dimensioni saranno sorprendenti ma, secondo quanto riportato, non c’è da preoccuparsi.

Il più grande asteroide di quest’anno sfiorerà il nostro pianeta il 21 marzo

È stato denominato 2001 FO32 e si tratta dell’asteroide più grande dell’anno 2021. Secondo quanto riportato dagli studiosi e ricercatori del Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa, infatti, le sue dimensioni saranno davvero sorprendenti. Le stime parlano di un diametro compreso tra i 770 e 1.700 metri di estensione. Come già accennato, questo corpo celeste passerà molto vicino al nostro pianeta a breve.

La data precisa sarà il prossimo 21 marzo 2021 ma a quanto sembra non ci sarà nulla di cui preoccuparsi. L’asteroide 2001 FO32 passerà infatti ad una distanza di sicurezza di circa 2 milioni di chilometri. Si tratta di una distanza enorme, pari a più di cinque volte quella media tra la Luna e la Terra. La velocità con cui passerà sarà invece piuttosto elevata, pari cioè a circa 124 mila chilometri all’ora. Nonostante sia comunque classificato come potenzialmente pericoloso vista la sua estensione, non c’è da aver paura, anzi. Il passaggio ravvicinato di questo corpo celeste sarà una ghiotta occasione per vari ricercatori e scienziati della Nasa per approfondire i propri studi. Dopo questa data, infatti, il corpo celeste passerà nuovamente vicino alla Terra (per l’esattezza a 2,8 chilometri di distanza) fra molti anni, cioè nel 2052.