Trony fa un regalo incredibile ai propri utenti, ha deciso di proporre gratis i buoni sconto con ogni acquisto effettuato direttamente in negozio, e solamente in determinate location sparse per il territorio nazionale, tra cui troviamo appunto la Campania ed il Lazio.

La campagna promozionale è attiva fino al 20 marzo 2021, senza offrire all’utente la possibilità di accedere ai prezzi direttamente online sul sito ufficiale o da altre parti. Il meccanismo che la regola è molto più semplice del previsto, ogni 100 euro di spesa (scegliendo però i prodotti selezionati), il cliente riceverà 10 euro di coupon da spendere in un secondo momento.

La ricezione del buono è cumulativa, ciò sta a significare che se verranno spesi 400 euro si riceveranno 40 euro e così via; in parallelo è importante ricordare che la riduzione non verrà applicata nello stesso identico istante di emissione, ma solo in un secondo momento, per un acquisto il cui valore deve essere pari ad almeno il doppio dell’ammontare del coupon (quindi se avete un buono da 20 euro, deve costare almeno 40 euro).

Trony: il volantino riserva occasioni a non finire

Il volantino Trony riserva ottime chance per tutti i consumatori che hanno la possibilità di accedere ai punti vendita indicati, i prezzi più interessanti, al netto del meccanismo sopracitato, riguardano Samsung Galaxy S20 FE, in vendita a 649 euro, passando anche per Oppo A73, proposto a 249 euro, ma anche Motorola Moto E6s, Samsung Galaxy A21s, Motorola G9 Power, Motorola E7 Plus o LG K42.

Gli altri sconti previsti dalla campagna di Trony sono disponibili direttamente qui sotto.