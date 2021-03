Nuove foto scattate sul set e pubblicate su Instagram rivelano alcune indiscrezioni relative alla sesta ed ultima stagione di Peaky Blinders. Ecco tutte le novità riguardo alla serie TV su Netflix più discussa di sempre.

Peaky Blinders 6, triste notizia: sarà il finale di stagione

Stanno andando avanti le riprese di una delle serie TV che ha fatto parlare molto di sé. Mandato giù il boccone amaro che riguarda il finale di stagione per Peaky Blinders, tutti i fan non vedono l’ora di vedere il prima possibile il suo finale su Netflix.

Purtroppo questa brutta notizia ha colpito tutti, dai fan alla critica. Peaky Blinder 6 sarà il finale di stagione. Quindi non ci sarà più un sequel per questa produzione. Tuttavia l’attesa può sempre essere riempita da una serie di indiscrezioni.

Questa volta si tratta di alcuni scatti realizzati sul set e pubblicati da Daily Mail. Queste foto ritraggono diversi attori del cast impegnati nelle riprese e in pausa tra una scena e l’altra. Da qui si può bene intuire che con l’ultima stagione di Peaky Blinders entreranno in scena nuovi personaggi. Tra questi è stato confermato Conrad Khan.

Quale sarà la trama di questa ultima stagione

Tante foto, ma poche notizie sono trapelate riguardo alla trama della tanto attesa stagione di Peaky Blinders 6. L’unico gossip arrivato dalla produzione sono le foto che riprendono dei manifestanti che protestano contro il fascismo in uno scontro con le forze di polizia. Non mancheranno quindi scene di pura adrenalina come questa serie TV ha ben abituato tutti i suoi spettatori.

Tutto continuerà da dove si era concluso l’ultimo episodio della quinta stagione di Peaky Blinders. La narrazione proseguirà dal 7 dicembre 1929. In questa giornata Tommy Shelby aveva accusato una prepotente sconfitta. Oswald Mosley guiderà le sorti d’ora in poi. Personaggio realmente esistito fu un sostenitore del partito fascista fondando nel 1932 l’Unione Britannica dei Fascisti.

Il protagonista della serie avanzerà tra una vicenda e l’altra perseguitato da un pensiero erosivo: chi mai sarà stato a tradirlo. Molto probabilmente la trama si svilupperà sulla sua lotta contro il fascismo in Inghilterra. Evidentemente per la prima volta Tommy Shelby penserà agli interessi degli altri più che per i suoi.