Gli smartphone con display pieghevole stanno vivendo il loro periodo di massimo splendore e tutte le aziende vogliono sperimentare con questa tecnologia.

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano direttamente dalla Cina, anche il colosso Oppo sarebbe pronto a lanciare il proprio smartphone pieghevole. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Oppo pronto a lanciare il proprio smartphone pieghevole

Sul social cinese Weibo, si parla di un rilascio al pubblico nel secondo trimestre di quest’anno, ovvero nel periodo che va da aprile a giugno. Purtroppo non ci sono molte notizie riguardo il dispositivo vero e proprio, ma una cosa è certa: non si tratterà di uno smartphone con display arrotolabile come Oppo X 2021 che abbiamo visto in anteprima circa un mese fa, che invece sembra molto lontano ancora dalla commercializzazione.

Ad oggi non sono disponibili specifiche tecniche e tutto ciò che sappiamo su Oppo riguarda il prototipo del modello Oppo X 2021. La stessa Samsung sta puntando forte sui pieghevoli e sono in programma nuovi modelli a prezzi più competitivi al fine di farli diventare “mainstream”. Il 2021 è l’anno in cui tutto potrebbe accadere.

Ecco una parte di dichiarazione Samsung della fine del 2020: “Fedeli alla nostra tradizione di essere un passo avanti con la tecnologia mobile all’avanguardia, amplieremo il nostro portafoglio di pieghevoli. Abbiamo anche prestato attenzione a Aspetti preferiti dalle persone dell’esperienza Galaxy Note e sono entusiasti di aggiungere alcune delle sue caratteristiche più amate ad altri dispositivi della nostra gamma“. Insomma, non ci resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire maggiori dettagli.