Il volantino Bennet, disponibile ovunque in Italia fino al 14 marzo, riserva piacevoli sorprese e fortissimi sconti a tutti gli utenti che sceglieranno di approfittarne, soddisfacendo i requisiti minimi per l’accesso alla campagna vera e propria.

A differenza di quanto siamo abituati a vedere altrove, come ad esempio da Unieuro o MediaWorld, nel momento in cui ci avviciniamo a Bennet dobbiamo sapere che l’acquisto potrà essere completato solamente presso i negozi fisici sparsi per il territorio, non altrove o online sul sito ufficiale dell’azienda. Il cliente potrà comunque accedere alla rateizzazione a Tasso Zero, nel momento in cui la spesa supererà i 199 euro, pagando il tutto in comode rate fisse addebitate automaticamente sul conto corrente bancario.

Bennet: offerte grandiose e tantissimi sconti per tutti

Il volantino Bennet non ammette repliche, tutti gli utenti possono accedere agli sconti, a partire dall’ottimo top di gamma quale è l’Apple iPhone 11 di penultima generazione. Il prezzo attuale risulta essere decisamente ridotto rispetto al passato, proprio data la presenza sul mercato del nuovo modello, quale è l’iPhone 12; al momento è possibile acquistarlo, in versione no brand con 128GB di memoria interna, pagandolo 649 euro.

In alternativa sono disponibili svariati prodotti Android, ma tutti comunque relativamente economici, come Xiaomi Redmi Note 9S, Samsung Galaxy A21 o Xiaomi Redmi Note 9S, con prezzi che non vanno oltre i 169 euro.

Per maggiori informazioni in merito alla corrente campagna promozionale promossa da Bennet, aprite subito le pagine che trovate nell’articolo.