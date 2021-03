Trony riserva una piacevole sorpresa a tutti i consumatori in Italia, fino al 18 marzo gli utenti possono approfittare del Prendi 3 Paghi 2, una promozione con la quale è possibile ricevere un prodotto gratis con ogni acquisto effettuato, a patto che comunque venga seguito uno specifico iter.

Il volantino, come purtroppo troppo spesso accade nell’ultimo periodo, risulta essere limitato ad una ristretta cerchia di punti vendita sul territorio nazionale; in particolare sarà possibile completare l’acquisto presso i negozi di Abruzzo, Molise, Veneto, Emilia Romagna, Repubblica di San Marino e Rieti (non è invece attivo sul sito ufficiale).

Trony: il volantino è davvero ricco di occasioni

L’iter da seguire per entrare di diritto nel Prendi 3 Paghi 2 di Trony, non è troppo complicato; l’unico step obbligatorio riguarda l’acquisto di un televisore o di un grande elettrodomestico da 399 euro, oppure in alternativa un piccolo elettrodomestico da almeno 69 euro.

Fatto questo, le strade da intraprendere sono sostanzialmente un paio: da un lato consiste nell’aggiunta di un secondo modello, con corrispettiva riduzione del 50% sul meno caro. Dall’altro, invece, ecco arrivare la necessità di aggiungere due prodotti, per un totale di 3 dispositivi, con sconto del 100% sempre sul meno caro fra tutti.

Come avrete capito, non è possibile applicare la riduzione al prodotto che più si desidera, ma sarà sempre e soltanto legata al meno costoso fra tutti. Con il volantino Trony potete approfittare di tantissime promozioni, scopritele il prima possibile aprendo le pagine sottostanti.