Android: app e giochi a pagamento sono gratis oggi sul Play Store di Google

Non ci sono dubbi: Android è la migliore piattaforma mobile in questo momento e a dimostrarlo sono i numeri. Si tratta infatti di un sistema operativo mobile che riesce ad incidere nel suo ecosistema, oltre alle tante funzionalità, anche 2 miliardi di utenti in giro per il mondo.

Secondo quanto riportato gli utenti possono avere a disposizione un gran numero di funzioni che in altre esperienze sarebbero impossibili da fornire. Grazie a tutti gli aggiornamenti riportati il robottino verde è stato quindi in grado di abbattere qualsiasi tipo di concorrenza, soprattutto tra le aziende più forti. Ora Google infatti sta puntando al futuro basandosi sugli aspetti fondamentali di Android, come ad esempio il Play Store. Questo spazio dedicato ai contenuti permette infatti di avere ogni mese una vasta scelta in merito ai titoli tra app e giochi, che siano gratis o a pagamento. Durante gli ultimi giorni sembrano inoltre esserci i saldi: sul noto market di Android ci sono svariati contenuti a pagamento che possono essere scaricati gratuitamente.

Android: ecco tutti i titoli a pagamento che solo per oggi possono essere scaricati gratis dal Play Store

Anche oggi ci sono tantissimi titoli che potete scaricare gratis dal Play Store di Google. Ecco la lista al completo con tutti i link diretti per effettuare il download: