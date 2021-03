L’operatore telefonico Ho Mobile ha da poco annunciato una nuova promozione dedicata a tutti i suoi clienti. In particolare, dall’8 marzo 2021 fino al 1° maggio 2021 verranno offerti giga illimitati in maniera totalmente gratuita . La promo verrà attivata in automatico e si disattiverà automaticamente dopo il periodo prestabilito.

Ho Mobile offre giga illimitati a tutti i suoi clienti fino a maggio

Come già accennato, il noto operatore telefonico ha deciso di fare un regalo ai suoi clienti in occasione della festa della donna. Dall’8 marzo 2021 fino a maggio, infatti, saranno offerti giga illimitati per poter navigare con il proprio dispositivo. Nello specifico, l’offerta è rivolta proprio a tutti i clienti, senza alcuna distinzione circa il piano tariffario sottoscritto. L’importante è che la sim sia ovviamente attiva e che ci sia credito su di essa.

Come dichiarato sul sito ufficiale dell’azienda, però, i giga saranno disponibili solo sul territorio nazionale: “Ci sono cose che finiscono. E poi ci sono i tuoi Giga. A partire dall’8 marzo fino al 1 maggio regaliamo Giga illimitati a tutti i clienti ho. Mobile. L’attivazione è completamente automatica e gratuita. Assicurati solo che il tuo credito sia positivo e che la tua SIM sia attiva. I Giga illimitati sono validi solo sul territorio nazionale e si disattiveranno automaticamente dopo il 1 maggio quando tornerai ad utilizzare quelli della tua offerta. Comunica in modo corretto e responsabile.”

Un’iniziativa, questa, che va ad aggiungersi alle altre interessanti offerte e promozioni proposte da Ho Mobile. Tra queste, vi ricordiamo l’offerta che prevede 70 GB in 4G, minuti ed SMS illimitati ad un costo di 5,99 euro al mese.