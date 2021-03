ho. Mobile: avete tempo fino a maggio per ottenere i Giga illimitati

È tempo di novità per la famosa compagnia telefonica ho. Mobile! Questa ha deciso di regalare ai suoi clienti un pacchetto Giga illimitati ottenibile entro e non oltre il prossimo 1 maggio. Ovviamente non vi sarà alcuna spesa! Scopriamo tutti i dettagli in merito.

Innanzitutto parliamo di ho. Mobile, nonché un operatore virtuale italiano di telefonia mobile (ESP MVNO). Ma cosa sono i MVNO? Trattasi di gestori che poggiano ad altri (TIM, Vodafone, WindTre) sfruttando la loro rete. In questo caso la compagnia di riferimento è Vodafone.

La promo speciale arriva direttamente dal sito ufficiale di ho. Mobile, la quale in occasione della Festa della Donna ha approfittato per lanciare lo slogan “Un regalo Giga per te”. Questo, come vi abbiamo precedentemente accennato, durerà fino al prossimo 1 maggio e permetterà a tutti i clienti dell’operatore virtuale di navigare online senza consumare i Giga della loro tariffa.

ho. Mobile: la compagnia telefonica regala giga ai suoi clienti

Se ancora non ci credete, noi di Tecnoandroid vi diamo l’ennesima conferma. ho. Mobile ha deciso di fare un mega regalo a tutti i suoi utenti per la fiducia donatagli nel tempo. L’azienda ha spiegato che l’attivazione della promo è completamente gratuita e automatica. Una volta conclusa l’iniziativa, non vi saranno quindi costi aggiuntivi e si disattiverà in completa autonomia. A tal punto gli utenti torneranno ad utilizzare i propri Giga inclusi nelle tariffe per la navigazione.