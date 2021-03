Carrefour avvicina gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, con il lancio di una campagna promozionale mirata su determinati modelli dall’elevato interesse generale, ponendoli a disposizione di ogni singolo consumatore sul territorio nazionale.

L’acquisto, come è facilmente intuibile, è possibile in ogni singolo punto vendita, senza vincoli o limitazioni particolari; il cliente non potrà accedervi tramite il sito ufficiale, sebbene comunque avrà l’opportunità di optare per una rateizzazione senza interessi, definita anche Tasso Zero, al superamento dei 199 euro di spesa, e con l’approvazione da parte della finanziaria.

Carrefour: occasioni a non finire per tutti

Il volantino Carrefour riserva piacevoli sorprese a tutti gli utenti che vogliono acquistare smartphone appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato, in particolare i prodotti con prezzo inferiore ai 300 euro. I modelli più interessanti rientrano tra i vari Samsung Galaxy A31, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Samsung Galaxy A21s, TCL 10 Se, Oppo A73, Oppo A53s, Motorola G9 Power o Samsung Galaxy A42 5G.

Nel caso in cui, invece, si fosse interessati ad un top di gamma, in particolar modo brandizzato Apple, ricordiamo essere presente un buonissimo iPhone 12 di ultima generazione, con 128GB di memoria integrata, in vendita a 849 euro.

Tutte le altre proposte del volantino Carrefour sono raccolte direttamente qui sotto, inserite come galleria fotografica, per maggiori informazioni apritele e le visualizzerete in alta definizione, ricordando che gli acquisti potranno essere completati solamente in negozio, non online sul sito ufficiale.