Gli sconti del volantino Unieuro reso disponibile nel periodo corrente fanno davvero tremare gli utenti, il risparmio messo in conto su ogni acquisto effettuato in negozio è incredibile, senza poi essere costretti a sottostare a limitazioni di alcun tipo.

Gli acquisti, come potete immaginare, possono essere completati sia online che in negozio, in questo modo il cliente si ritrova a potersi recare anche sul sito ufficiale dell’azienda, scegliendo ciò che desidera, e ricevendo la merce a domicilio a titolo gratuito, solo nel momento in cui spenderà più di 49 euro. Il Tasso Zero, come al solito, è disponibile per tutti coloro che spenderanno più di 199 euro, indipendentemente da ciò che sceglieranno.

Unieuro: nuovo volantino con tantissime occasioni incredibili

Il volantino Unieuro nasconde agli utenti un risparmio unico nel proprio genere, il prodotto maggiormente rappresentativo della campagna è sicuramente il Samsung Galaxy S20 FE, uno smartphone estremamente interessante, dotato delle stesse specifiche del Galaxy S20, ma con alle spalle il processore Qualcomm Snapdragon 865, tutto ad un prezzo che non supera i 599 euro.

Volendo invece spendere meno di 399 euro, il consiglio è di scegliere un modello tra Oppo Find X2 Lite o Xiaomi Mi 10T, due dispositivi estremamente interessanti, con connettività 5G e con specifiche complessivamente di tutto rispetto. Il volantino Unieuro naturalmente abbraccia anche altre offerte e prodotti di categorie merceologiche differenti, per questo motivo si consigli caldamente la visione dell’intera campagna promozionale attiva ovunque.