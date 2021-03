Tra le serie targate Netflix sicuramente i prodotti interessanti non mancano; nel corso degli anni la piattaforma ha infatti caricato numerosi programmi che hanno fatto breccia nel cuore del pubblico. Stabilire quale sia la migliore in assoluto diventa un lavoro inutile oltre che fine a se stesso; tuttavia esistono delle serie TV che non possono proprio non essere guardate. Eccone una selezione.

Netflix: le serie da non perdere della piattaforma di streaming

Yhe Last Dance: Iniziamo subito con il documentario che raconta la carriera di Michael Jordan; The Last Dance è il nome dato dalla sguarda dei Chicago Bulls all’ultimo anno di un ciclo incredibile che ha consacrato MJ come un campione del calibro di Maradona e Muhammad Alì.

Bojack Horseman: Una sere tanto geniale quanto cupa e spietata nel raccontare il meglio e il peggio dell’essere umano. Le avventure di Bojack sono un pugno fortissimo allo stomaco da cui però si può imparare a sopravvivere. Una serie da non perdere e che vi farà rivalutare molti aspetti dei vostri rapporti.

Black Mirror: Tra le prime serie di successo di Netflix lo show è una raccolta di racconti su diverse storie il cui filo conduttore è lo sviluppo della tecnologia e la sua applicazione nella vita quotidiana. Una delle opere cyberpunk più interessanti degli ultimi tempi.