Novità molto importanti per il catalogo di Netflix sono in arrivo nelle prossime settimane. La tv streaming garantisce sempre alcune delle produzioni più interessanti per gli appassionati di cinema e serie tv. I clienti di Netflix oltre a quelle che sono diventate oramai le esclusive simbolo della piattaforma (Breaking Bad, Prison Break e Stranger Things), possono guardare alcuni tra i titoli più interessanti del momento, tra cui The Crown e La regina degli scacchi.

Netflix, le novità del catalogo con film e serie tv cancellate

Il catalogo di Netflix è sempre in aggiornamento, con una lista di importanti serie tv in arrivo. Al netto delle nuove presente, però, il pubblico deve anche rinunciare ad alcuni titoli molto popolari.

Per quanto concerne il cinema, ad esempio, nelle ultime settimane gli abbonati di Netflix hanno detto addio ad importanti pellicole come Il capitale umano, Mission Impossible: Fallout e Quella sporca dozzina. Per le serie tv rimosse, invece, si segnalano tra gli altri titoli Sherlock, Pretty Little Liars e Pablo Escobar, el patron del mal. Diverso il discorso su Gossip Girl, dapprima eliminato da Netflix ma ora tornato disponibile.

A caratterizzare i titoli rimossi dalla piattaforma streaming ci sono questioni inerenti le licenze per i contenuti non originali. Tutte le produzioni originali di Netflix, invece, sono sempre disponibili in catalogo anche se alcune serie non sono più in produzione. Netflix ha cancellato o messo in pausa alcuni tra i telefilm più apprezzati degli ultimi anni come Alterned Carbon, Ozark, Lucifer, The Order e Money Heist.