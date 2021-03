I fan di The Umbrella Academy stanno aspettando l’approdo sulla piattaforma californiana Netflix la terza stagione della serie. Elliot Page, una delle protagoniste della serie, ci ha fornito un aggiornamento importante: ha pubblicato una foto dal set facendo capire che le riprese della season 3 sono iniziate ufficialmente.

Al contempo, è giusto ricordare che ci sono state delle complicazioni importanti dovute al Covid-19, ma il cast e la crew sono tornate al lavoro, facendo ben sperare tutti gli amanti della fiction. Inoltre, non è affatto da escludere che l’uscita potrebbe avvenire entro la fine del 2021. Se non entro questa data, potrebbe arrivare per l’inizio del 2022.

The Umbrella Academy: tutte le ultime novità della serie