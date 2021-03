Fino al 14 marzo 2021 da Bennet è stata attivata una campagna promozionale estremamente interessante, gli utenti possono scoprire alcune occasioni con le quali confrontarsi per mettere le mani su prodotti top di gamma al giusto prezzo di vendita.

Gli interessati devono comunque sapere che sarà necessario recarsi in negozio per completare l’acquisto, non risulta essere oggi disponibile sul sito ufficiale o altrove in Italia. Le scorte non dovrebbero rappresentare un problema, inoltre è presente il solito Tasso Zero, con rateizzazione senza interessi nel momento in cui si superano i 199 euro di spesa effettivi.

Bennet: le offerte portano prezzi molto interessanti

Le offerte Bennet partono da un vero e proprio top di gamma assoluto, stiamo parlando dell’ottimo Apple iPhone 11 di penultima generazione, il cui prezzo si aggira attorno ai 649 euro, come conseguenza del lancio sul mercato del nuovissimo iPhone 12 (nelle varie varianti).

Nel caso in cui foste interessati ad una soluzione differente, o comunque legata al sistema operativo Android, potrete avvicinarvi a Xiaomi Redmi Note 9S, Oppo A72 o Samsung Galaxy A21, tutti prodotti disponibili sul mercato a meno di 169 euro, un prezzo più che conveniente, se confrontato con le prestazioni effettivamente offerte.

Le proposte del volantino Bennet non terminano qui, se siete curiosi di conoscere l’ottima campagna promozionale, che vira anche su elettrodomestici, televisori o accessori in generale, dovete ricorrere all’apertura delle pagine sottostanti, inserite appositamente per voi sottoforma di galleria fotografica e disponibili ovunque in Italia.