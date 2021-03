Stranger Things: la quarta stagione inizia a prendere forma, ecco le news

La nuova stagione di Stranger Things ci farà tremare e gioire allo stesso tempo. I protagonisti che abbiamo imparato a conoscere nelle stagioni precedenti stanno per tornare, ma stavolta non si soffermeranno ad Hawkins. Sembra infatti che a fare da sfondo alla quinta parte sarà una location mai vista prima. Per assistere alle altre novità dobbiamo però attendere ancora un po’. Ecco quando sarà possibile vedere le nuove puntate della serie più attesa di sempre e quali sorpresa ci aspetta.

Stranger Things: il cast al completo

Partiamo innanzitutto dalla base, ovvero dal cast. Chi tornerà a rappresentare le storie del Sottosopra? Rivedremo Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin), Dustin (Gaten Matarazzo), Will (Noah Schnapp), Max (Sadie Sink), Steve (Joe Keery), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton), Robin (Maya Hawke) e Joyce (Winona Ryder).

Nel cast compariranno per giunta 8 nuovi personaggi come: Robert Englund nei panni di Victor Creel, un uomo imprigionato in un ospedale psichiatrico, Tom Wlaschiha sarà Dimitri, un guardia carceraria russa intelligente e intrigante. Mason Dye prenderà i panni di Jason Carver, un nuovo atleta alla Hawkins High School.

Jamie Campbell Bower (Peter Ballard), l’inserviente dell’ospedale psichiatrico. Eduardo Franco (Booksmart) interpreta Argyle, fattorino della pizza e migliore amico di Jonathan. Sherman Augustus è il presuntuoso tenente colonnello Sullivan. Nikola Djuricko prenderà i panni di Yuri, un divertente contrabbandiere russo. E infine l’attore britannico Joseph Quinn interpreterà il ruolo di Eddie Munson, il capo del D&D Club ufficiale dell’Hawkins High, The Hellfire Club.

Purtroppo non abbiamo molte notizie su Stranger Things 4. Stando a ciò che ci ha detto Wolfhard, le tempistiche potrebbero allungarsi ancora.