Una nuova funzione particolarmente interessante potrebbe presto approdare su Instagram. Secondo recenti indiscrezioni la piattaforma avrebbe intenzione di introdurre la voce “Affiliato” tramite la quale gli utenti avranno modo di guadagnare dalla pubblicazione di foto e video direttamente da Instagram senza dover far ricorso ad accordi esterni. La nuova opzione sarà inserita nelle Impostazioni dell’app mobile e sarà molto probabilmente accompagnata dall’arrivo di un’ulteriore funzionalità che mira però a ottimizzare la gestione dei messaggi indesiderati.

Instagram sta per lanciare alcune nuove funzioni!

La reintroduzione dei Mi Piace non sarà l’unica novità. Presto su Instagram saranno inserite ben due nuove funzioni che consentiranno di aumentare la propria sicurezza migliorando la gestione dei messaggi ritenuti inopportuni e di guadagnare facilmente tramite la condivisione dei propri contenuti.

In riferimento alla gestione dei messaggi si tratterrà di una nuova funzionalità tramite la quale la piattaforma consentirà agli utenti di selezionare alcune parole chiave e bloccarle inserendole in un’apposita lista proposta dalle Impostazioni dell’app così da oscurare qualunque messaggio ricevuto contenente la parola in questione.

Riguardo invece la novità sicuramente più allettante che mira a rendere ancora più semplici quei passaggi che permettono di guadagnare tramite la condivisione dei post, solitamente consistenti nello stipulare accordi con aziende all’esterno della piattaforma rendendola esclusivamente mezzo tramite il quale ottenere un guadagno, è previsto l’arrivo dell’opzione Affiliato. Anche in questo caso la funzione sarà inserita nelle Impostazioni ma non è ancora chiaro se tra le intenzioni di Instagram vi sia quella di renderla disponibile indistintamente per tutti gli utenti o soltanto per gli account più popolari.