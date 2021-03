WindTre GO 100 Special è la nuova offerta winback proposta dal gestore via SMS ad alcuni clienti con l’intento di convincerli ad acquistare una nuova SIM ed effettuare la portabilità del numero. La tariffa è disponibile a un costo particolarmente ridotto e permette di ricevere ogni mese ben 100 GB di traffico dati.

WindTre GO 100 Special: minuti, SMS e 100 GB a soli 9,99 euro al mese!

I clienti Iliad e MVNO che ricevono l’SMS da parte del gestore WindTre hanno la possibilità di attivare la nuova WindTre GO 100 Special a un costo di soli 9,99 euro al mese e ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati

L’attivazione può essere effettuata soltanto dai clienti contattati dall’operatore, i quali dovranno recarsi in uno dei punti vendita, acquistare una nuova SIM ed effettuare il trasferimento del numero dall’attuale operatore a WindTre.

Il costo da sostenere per ottenere la nuova SIM è di soli 10,00 euro, non è previsto alcun costo di attivazione per l’offerta WindTre GO 100 Special ma sarà necessario sostenere una spesa di 9,99 euro per il primo rinnovo anticipato. Quindi, al momento dell’acquisto si andrà incontro a una spesa totale di 19,99 euro.

Ad avere la possibilità di ricevere l’SMS da parte del gestore e quindi la possibilità di attivare l’offerta WindTre GO 100 Special sono i clienti Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e MVNO ma restano esclusi i clienti ho. Mobile, Kena Mobile, Lyca Mobile e Very Mobile. Questi ultimi hanno comunque la possibilità di consultare il sito ufficiale del gestore e attivare una delle offerte proposte dal pacchetto GO 50.