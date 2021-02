La WindTre Go 50 Star + è la nuova offerta lanciata per sfidare il gestore francese Iliad e invogliare i suoi clienti a effettuare il trasferimento del numero. La tariffa si distingue tra le altre per i suoi contenuti e, soprattutto, per il costo di rinnovo previsto. I clienti Iliad che decidono di attivarla dovranno infatti sostenere soltanto una spesa mensile di 7,99 euro.

WindTre Go 50 Star + a soli 7,99€ al mese per i clienti Iliad!

I clienti Iliad possono effettuare la portabilità del numero a WindTre e ottenere la Go 50 Star + senza andare incontro ad alcun costo di attivazione. Il gestore consente infatti di richiedere la tariffa saldando soltanto una spesa iniziale di 17,99 euro, di cui: 10,00 euro per la nuova SIM e 7,99 euro per il primo rinnovo anticipato.

Il costo di rinnovo ammonta a soli 7,99 euro al mese e include nel prezzo anche alcuni servizi utili. I clienti, quindi, potranno usufruire ogni mese di:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

In più, potranno utilizzare il servizio di segreteria telefonica, l’SMS di ricevuta di ritorno, il servizio Ti ho Cercato e la navigazione hotspot.

Anche l’app ufficiale WindTre può essere ottenuta gratuitamente da tutti i nuovi clienti. Il gestore permette di scaricarla su qualsiasi dispositivo e di utilizzarla per ricaricare la SIM, conoscere lo stato dell’offerta e il credito residuo.

L’attivazione della nuova WindTre Go 50 Star + può essere effettuata direttamente online. Quindi, gli interessati possono accedere al sito www.windtre.it e richiedere la SIM che sarà spedita tramite corriere.