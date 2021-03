Una nuova data ed inedite condizioni contrattuali sono state confermate dal gestore mobile Coopvoce in relazione alle nuove offerte telefoniche. Obiettivo è quello di dare filo da torcere ad operatori come Iliad Italia che nell’ultimo periodo è riuscita nell’intento di accaparrarsi una grossa fetta di mercato. Si parte dalla strabiliante cifra di 4,50 euro al mese a decorrere dalla data del prossimo 11 marzo 2021. Scopriamo subito le condizioni della nuova campagna commerciale.

Coopvoce: le nuove offerte sono in arrivo, tanti clienti disposti a cambiare operatore

Si parte con la Coopvoce Eco Voce ed SMS che ad assurdo listino di soli 4,50 euro al mese comprende minuti illimitati e 1.000 SMS da usare in totale libertà sia in Italia che in Europa. Non esiste traffico dati, che si può benissimo aggiungere puntando alla Evo 10 con 10 Giga di Internet 4G LTE incluso per la navigazione su rete TIM al costo di 5,90 euro al mese ferme restando le precedenti soglie per il traffico voce e messaggi.

La proposta più ricca ma comunque ben bilanciata sotto il profilo tariffario è la Coopvoce Evo 50 che come suggerito dal nome stesso si prefigge lo scopo di pareggiare i conti con le offerte top dei rivali. Offre, infatti, un piano ben collaudato di minuti ed SMS illimitati con l’aggiunta di 50 Giga di Internet alla velocità del 4G. Il costo, in questo caso, sale leggermente assestandosi alla quota di 9,50 euro al mese con la garanzia di una copertura ottimale e di un servizio always-on senza brutte sorprese.

Ulteriori condizioni e dettagli informativi saranno resi noti all’interno dell’apposita area del sito ufficiale.